Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

A socialite ainda gastou 52 mil reais no transporte do animal da Holanda para os Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A socialite e empresária Kylie Jenner desembolsou US$ 200 mil, o equivalente a mais de um milhão de reais, na compra de um pônei holandês de 17 anos para a filha de dois anos. Segundo o jornal britânico Daily Mail, além do montante investido na compra do animal, a celebridade de 22 anos ainda gastou mais US$ 10 mil, mais de 52 mil reais, no transporte do pônei da Europa para os Estados Unidos.

A compra veio à público por meio da conta do estábulo holandês que vendeu o animal para Kylie. Eles compartilharam uma foto do pônei Frozen e escreveram: “O mais famoso pônei de todos, Frozen. Ficamos sabendo que ele já chegou em Los Angeles para viver com uma linda garotinha chamada Stormi. A Kylie Jenner faz questão que a filha dela tivesse o pôneizinho mais precioso de todos. Mal podemos esperar pelas fotos!”.

Segundo a imprensa internacional, apesar de Frozen já ter chegado nos Estados Unidos, ele ainda se encontra em uma quarentena de 14 dias imposta pelas autoridades a animais vindos de outros países. Após o término do período de isolamento, ele será levado para a mansão de Kylie no luxuoso bairro de Calabasas, em Los Angeles.

Stormi é fruto do relacionamento de Kylie com o rapper Travis Scott. Caçula do clã Kardashian Jenner, Kylie tem uma fortuna estimada em mais de cinco bilhões de reais.

