Livro revela as quatro palavras que William disse a Harry que estremeceram relação dos dois

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

O caçula do Príncipe Charles teria ficado ofendido com questionamento do irmão sobre relacionamento com Meghan Markle. (Foto: Reprodução)

Um livro recém-publicado no Reino Unido revela as quatro palavras ditas pelo Príncipe William que azedaram por completo sua relação com o irmão mais novo, o Príncipe Harry. Escrito por Omid Scobie e Carolyn Durand, ‘Finding Freedom’ (‘Encontrando Liberdade’, em tradução livre) teve vários de seus trechos publicados pelo jornal inglês Daily Star, inclusive a fala de que incomodou o irmão.

“Você tem certeza disso?”, questionou William em novembro de 2017, quando foi informado por Harry que ele havia pedido a mão da atriz Meghan Markle em casamento. Segundo o livro, o caçula do Príncipe Charles ficou furioso com a pergunta e retrucou: “Você está tentando destruir esse relacionamento antes mesmo dele começar”.

Fontes ligadas à Família Real Britânica contam no livro de Scobie e Durand como a dinâmica entre os irmãos foi completamente abalada por esse desavença. Em seguida ao anúncio do noivado, Harry passou a sentir que sua hoje esposa não estava sendo bem-recebida por seus familiares.

O livro também relata como a Rainha Elizabeth 2ª teria ficado irritada com Markle e Harry e temido pelo futuro dos dois na realeza já a partir do fim do ano passado, quando o casal decidiu não passar o primeiro Natal do filho no Reino Unido e viajou para o Canadá sob a alegação de estar “pensando sobre o futuro”.

Poucas semanas depois, em janeiro de 2020, Harry e Markle anunciaram suas renúncias aos seus cargos na realeza e em abril oficializaram a saída da Família Real, se mudando para os Estados Unidos.

O livro também acusa a Família Real Britânica de racismo, por algumas demonstrações de incômodo com Markle. A obra ainda alega que mais de uma vez a esposa de William, a duquesa Kate Middleton, se recusou a olhar nos olhos da atriz durante eventos e aparições públicas das duas, por nunca ter simpatizado com ela.

O Daily Star diz que os assessores de William e Harry, assim como os demais representantes da realeza não comentaram publicamente as alegações feitas por ‘Finding Freedom’.

