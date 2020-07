Magazine Diana ficaria arrasada se presenciasse briga de William e Harry exposta em livro, afirma o biógrafo da princesa

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Biógrafo acredita que Diana teria compreendido a decisão de Harry em se afastar da Família Real. (Foto: Reprodução)

A princesa Diana ficaria “arrasada” caso presenciasse a briga entre os dois filhos, Príncipe Harry e Príncipe William, exposta no livro ‘Finding Freedom’. Recém-lançado no Reino Unido, o livro trata da saída de Harry e a esposa, a atriz Meghan Markle, da Família Real Britânica e expõe os desentendimentos entre os príncipes que culminaram na renúncia do caçula de Diana da realeza.

A suposição em relação ao abalo emocional de Diana caso estivesse presenciando o afastamento dos filhos foi feita pelo jornalista Andrew Morton, biógrafo da princesa, em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror. Ele afirmou: “Ela estaria arrasada ao testemunhar essa crise no relacionamento do Harry com o William. A Diana era muito tranquila por saber que o William, sempre destinado ao trono, tinha o irmão como suporte”.

“Agora o Harry incendiou seus laços com a família e não há volta”, disse o jornalista.

Diana foi casada com o pai de seus filhos, Príncipe Charles, entre 1981 e 1992. Os dois assinaram o divórcio em 1996. Ela morreu em um acidente de carro nas ruas de Paris em 1997, quando o veículo no qual estava na companhia do namorado Dodi Al-Fayed capotou enquanto era perseguido por paparazzi.

O biógrafo da princesa também disse acreditar que Diana teria compreendido como mais do que ninguém a decisão do caçula em renunciar aos seus títulos e cargos na Família Real Britânica em prol de sua vida pessoal. Na avaliação de Morton, há vários paralelos entre as histórias de Harry e Diana, com ambos se sentindo “isolados” e reagindo de forma “impaciente” com as imposições feitas a eles pela realeza.

