Magazine Mari Alexandre diz que Fábio Jr. não visita o filho por causa do ciúme da sua atual mulher

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mari Alexandre e Fábio Jr. com o filho, Zaion. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mari Alexandre fez um desasbafo no Instagram sobre a relação do ex-marido, Fábio Jr., com o filho deles, Zaion, de 11 anos. Ela publicou uma foto antiga dos dois juntos com uma alfinetada. “Na época em que o papis podia visitar o filho em sua casa e ‘ninguém’ colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos”, escreveu Mari na legenda de uma foto do ano de 2014.

Em nota, Mari Alexandre explicou que o filho não vê o pai desde fevereiro. Segundo ela, a atual mulher de Fábio Jr., a bancária Fernanda Pascucci, tem um “ciúme doentio” do cantor, e que isso estaria atrapalhando a relação dele com o menino.

“Vim aqui me pronunciar sobre o post que eu fiz relacionado a relação do meu filho com o seu pai. Sempre tive muita paciência e entendimento de como é a vida do meu ex-marido, sendo ele uma personalidade pública e tendo uma rotina incomum. Mas cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho, sobre a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem com o seu pai. Muitas vezes o Zaion me relatou que tinha vontade que seu pai o visitasse em sua cassa, e muitas vezes fez esse pedido ao seu pai. E relatou a falta de privacidade que tem com o seu pai, porque a esposa a atual sempre está ativamente em cima. Seu ciúme doentio impede que o meu filho tenha liberdade e privacidade com o seu pai, e uma convivência saudável”, disse Mari.

“Não consigo e não posso mais dar desculpas a meu filho. Muitas vezes inventei desculpas sabendo que o pai estava em casa dormindo, em apresentações da escola, e isso me dilacera. Mas sei que jamais vou poder suprir a ausência do pai na vida dela. Só gostaríamos, que pudéssemos, como pais civilizados, em prol da felicidade do nosso filho, ter uma convivência harmônica em prol do Zaion. Sem interferências ou comandos de terceiros. Hoje seguimos caminhos distintos. Eu como o meu namorado, e ele com a esposa dele. Mas existe o nosso filho, que diz respeito somente a nós dois”. Procurada, a assessoria do cantor disse que ele não vai se pronunciar.

A relação entre eles não é das melhores desde que Fábio terminou o casamento com Mari em 2010, após eles ficarem três anos juntos. A própria atriz contou em diversas entrevistas falando da mágoa pelo fim do relacionamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine