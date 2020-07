Morre, aos 104 anos, Olivia de Havilland, atriz do filme “E o Vento Levou”

A atriz interpretou Melanie no clássico de 1939

A atriz Olivia de Havilland morreu em Paris (França), aos 104 anos, na noite de sábado (25). Imortalizada por sua participação no filme “E o Vento Levou” (1939), onde interpretou Melanie, Olivia era conhecida por fazer papéis de mulheres doces e amáveis. Ícone da era de ouro do cinema, ela tem dois Oscar de melhor atriz.

Filha de pais ingleses, a atriz nasceu no Japão. Naturalizada norte-americana, cresceu na Califórnia e vivia em Paris desde 1953. Em 2008, recebeu do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a Medalha Nacional pelas Artes. No ano seguinte, narrou o documentário “Alzheimer”.

Olivia teve dois filhos, Benjamin, de seu primeiro casamento com o escritor Marcus Goodrich, e Giselle, com seu segundo marido, o jornalista Pierre Galante.