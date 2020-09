Celebridades Kelly Key ostenta barriga trincada ao se refrescar de biquíni: “A mãe tá on”

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Clique de Kelly Key movimentou seus seguidores. Foto: Reprodução/Instagram Clique de Kelly Key movimentou seus seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Kelly Key colocou o abdômen para jogo ao compartilhar foto se refrescando de biquíni em São Lourenço do Barrocal, em Portugal. Na imagem compartilhada neste domingo (13), a cantora de 37 anos deixa todos os “gominhos” à mostra. “A mãe tá on…”, escreveu na legenda.

Nos comentários, a musa colecionou elogios por sua beleza e boa forma. “E que mamãe, hein?”, brincou internauta. “A mãe tá linda”, acrescentaram as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres. “Com esse cabelinho, tá com carinha de 20 anos!!!”, opinou mais uma.

Falando em “maternidade”, oficialmente, Kelly Key é mãe de três: Suzanna, de 19 anos, Jaime Vitor, de 15, e de Artur, de 3. A cantora é casada com o empresário angolano Mico Freitas desde 2004.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades