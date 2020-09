Magazine Tio Wilson, baterista da banda Lagum, morre aos 34 anos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Breno Braga, de 34 anos, conhecido como Tio Wilson. Foto: Reprodução/Instagram Breno Braga, de 34 anos, conhecido como Tio Wilson. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Morreu na noite de sábado (12) o baterista da banda mineira Lagum, Breno Braga, de 34 anos, mais conhecido como Tio Wilson. Em um comunicado da banda no Instagram foi informado que o músico uma indisposição depois de um show e morreu por causa de uma parada cardiorrespiratória.

“É com profunda e imensa tristeza que a Equipe Lagum comunica o falecimento de Breno Braga, nosso querido Tio Wilson. Breno teve uma indisposição depois de um show na noite deste sábado, 12 de setembro. O falecimento se deu em função de uma parada cardiorrespiratória”, diz o comunicado.

A banda havia se apresentado em um drive-in em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o esgotamento dos ingressos do show das 21h, foi aberta uma sessão extra, às 23h. O baterista teria morrido no intervalo entre as duas apresentações. Não há informação sobre se ele faleceu no local ou se chegou a receber atendimento médico.

