Política Manuela d’Ávila e Miguel Rossetto são oficializados como candidatos à Prefeitura por PCdoB e PT

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Manuela é oficializada candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Foto: Laura Barros/Divulgação Manuela é oficializada candidata à Prefeitura de Porto Alegre. (Foto: Laura Barros/Divulgação) Foto: Laura Barros/Divulgação

Uma convenção virtual oficializou, no sábado (12), a candidatura de Manuela d’Ávila (PCdoB) prefeita e Miguel Rossetto (PT) vice em Porto Alegre. Embora não tenha sido presencial devido à pandemia, o evento contou com a participação de cerca de 600 pessoas diretamente via plataforma digital, além de quem acompanhou pelas redes sociais, e teve depoimentos ao vivo de moradores da cidade, além de vídeos com apoios de personalidades.

O ato político PCdoB-PT foi precedido de convenção eleitoral dos comunistas de Porto Alegre, realizada pela manhã, com a presença de 70 pessoas. No evento on line, foram aprovados, por unanimidade, a coligação PCdoB-PT, com Manuela d’Ávila prefeita e Miguel Rossetto vice, bem como a nominata de 37 candidatos e candidatas a vereador do PCdoB e o papel deliberativo da comissão executiva para a tomada de decisões que possam surgir pós-convenção.

