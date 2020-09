Política PSD confirma vereador Valter Nagelstein como candidato à Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Valter Nagelstein terá o Delegado Diogo como vice. Foto: Reprodução/Twitter Valter Nagelstein terá o Delegado Diogo como vice. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A convenção do PSD, realizada no sábado (12) à tarde, foi organizada de forma mista. Presencial somente para a Executiva provisória. No evento, o partido escolheu Valter Nagelstein como candidato à Prefeitura de Porto Alegre. O candidato a vice será o Delegado Diogo.

O programa de governo proposto, segundo o candidato à prefeito, prioriza a segurança, zeladoria da cidade, inovação, retomada econômica, conclusão de obras, planejamento urbano e regularização fundiária, crianças. A pauta do Sistema de Segurança Estratégica e Desenvolvimento deve ser a grande bandeira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política