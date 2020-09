Celebridades Larissa Manoela exibe curvas de biquíni e parabeniza o namorado Léo Cidade

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Manoela e Léo foram elogiados pela forma física. Foto: Reprodução/Instagram Manoela e Léo foram elogiados pela forma física. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Larissa Manoela utilizou as redes sociais para fazer um post especial para o namorado, Léo Cidade, com direito a cliques especiais do casal. O ator comemorou o aniversário de 24 anos no sábado (12).

“A vida é tão incrível comigo que me trouxe você. Nada é por acaso e nossos caminhos se encontraram. Agradeço todos os dias pela sua vida e com certeza ela tá preparando algo muito maravilhoso pra você nesse novo ano, amor!”, começou dizendo a atriz.

“Que ele seja leve, lindo e próspero. Que Deus siga abençoando seus caminhos e que eles sejam repletos de alegrias e realizações. Feliz seus 24 anos. Te amo e estarei aqui pra comemorar com você todos os novos ciclos que virão! Viva você!”, finalizou.

Nas fotos, Manoela apareceu coladinha no eleito para celebrar seu aniversário e roubou a atenção dos fãs com seu corpão espetacular. “Brincam de serem perfeitos”, afirmou um fã. “Olha esses corpos, estão de parabéns”, disse outro. “Meu casal”, brincou um terceiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades