Magazine Rodrigo Santoro anuncia parceria com Selton Mello e diz: “Esse reencontro artístico vem em tempos difíceis e incertos”

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ator contou em sua rede social que estará na nova temporada de 'Sessão de Terapia'. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois gigantes juntos! Rodrigo Santoro anunciou neste sábado (12) em sua rede social, que estará em cena com Selton Mello na nova temporada de Sessão de Terapia. Disponível no Globoplay, a série, que já tem quatro temporadas, é dirigida por Selton e também conta com ele no papel do psicanalista Caio.

Santoro, que atualmente mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e atua em vários filmes de Hollywood, escreveu sobre a alegria de reencontrar com um amigo de longa data em um novo projeto profissional.

“Tive a sorte de me encontrar com Selton Mello em cena no meu primeiro trabalho profissional na TV. Apesar de cada um ter seguido o seu caminho, nunca perdemos o contato. Nossa amizade, ainda bem, resistiu ao tempo e se fortalece mais a cada dia. Me lembro de ver Selton se transformando a cada personagem. Um artista que brinca com maestria sobre a corda bamba dos limites da dramaturgia, do drama à comédia. Um habilidoso equilibrista. Tão bonito de assistir e de acompanhar.”

“Esse reencontro artístico vem em tempos difíceis e incertos. Estamos, como nunca, em contato com nossas questões internas. A mente está em alta atividade, elaborando possibilidades e incertezas com o amanhã. Por isso, a Sessão De Terapia vai ser feita pra vocês e pra nós também”, compartilhou Santoro.

De origem israelense, Sessão de Terapia tem versões em 30 países, e a edição brasileira uma das mais bem-sucedidas. No Conversa com Bial, Selton comentou que os brasileiros gostam de acompanhar o dia a dia dos personagens.

“Esse trabalho, para mim, é mais do que trabalho. É missão, porque ele ajuda as pessoas do outro lado da tela. A quantidade de feedback que recebi na rua na época das temporadas iniciais…”, comentou ele na ocasião.

Além de Santoro, a 5ª temporada de Sessão de Terapia também contará com Letícia Colin, Luana Xavier, Christian Malheiros e Miwa Yanagizawa no elenco.

“Vocês não tem ideia da beleza e da imensidão da nossa 5ª temporada… Estamos ensaiando por aqui. Obrigada Selton Mello por me trazer pro maior divã da vida: a arte feita com afeto”, escreveu Letícia Colin em sua rede social.

“TEMPO é o senhor de todas as coisas. Giovana, minha personagem da 5ª temporada da série ‘Sessão de Terapia’ entrou na minha vida pra me lembrar que existe um legado deixado por Chica Xavier e que sem dúvidas eu hei de honrar. Obrigada Selton Mello pela confiança e um abraço gigante pra essa equipe que eu pouco conheço, mas já amo! Já estamos esquentando os tamborins para em breve dar a vocês muita emoção”, compartilhou Luana Xavier, que é neta de Chica Xavier, atriz que faleceu em agosto aos 88 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine