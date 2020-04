Magazine Kelly Key rebate críticas por foto fazendo faxina: “Estamos em uma quarentena”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Cantora lamentou os comentários negativos e explicou que tem divido as tarefas domésticas com sua família Foto: Instagram/Kelly Key

Kelly Key foi surpreendida com críticas em foto na qual aparece toda produzida para fazer faxina. Na segunda-feira (06), a cantora lamentou os comentários negativos e explicou que tem divido as tarefas domésticas com sua família depois de dispensar as funcionárias durante a quarentena.

“Postei aquela foto com a vassoura, pano de chão e balde, e alguns seguidores – especialmente mulher, uma pena – que disseram: ‘Até parece que está lavando mesmo’. Gente, estamos vivendo uma quarentena, não é isso? Estamos vivendo uma fase diferente em nossa vida”, iniciou.

Em desabafo, Kelly Key disse que arrumar a casa é um hábito comum. “Pedi para as minhas funcionárias ficarem em casa,obviamente. Então, estou tendo que fazer o serviço de casa, minha mãe está me ajudando em algumas coisas porque ela mora aqui também. Suzanna está fazendo a parte dela, cada um está fazendo a sua parte. É natural que a gente passe pano, que a gente varra, não é? Vamos viver na limpeza! Vocês acharam o que, que não ia limpar?”, continuou ela, de novo visual feito pela filha.

Para concluir, Kelly Key reforçou que as funcionárias estão passando a quarentena em suas respectivas casas e que continuam recebendo normalmente os salários. “As meninas aqui de casa não vem trabalhar desde o dia que a gente começou o isolamento. Elas estão em casa, sendo remuneradas da mesma maneira. Ainda bem que dá para fazer isso. Estão em casa assim como nós, esperando essa loucura toda passar”, finalizou. No mês passado, a intérprete de “Baba” completou 37 anos e ganhou mensagem de aniversário de Latino, seu ex e pai de Suzanna Freitas.

