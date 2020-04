Celebridades Juliana Paes comemora oito dias sem cigarro durante quarentena: “Não quero mais”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

"Senti abstinência sim, mas fiz isso com acompanhamento e recomendo que todo mundo faça", disse a atriz Foto: Divulgação/TV Globo "Senti abstinência sim, mas fiz isso com acompanhamento e recomendo que todo mundo faça", disse a atriz. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Juliana Paes decidiu usar a quarentena, período no qual está isolada em casa com sua família, para ficar com a saúde ainda mais em dia. Em entrevista ao apresentador Fábio Porchat em transmissão ao vivo nesta terça-feira (07), ela contou ter parado de fumar.

Tudo começou depois que a artista revelou estar no grupo de risco da pandemia de covid-19 por ser asmática. “Vou contar uma coisa para vocês em primeira mão: mesmo tendo asma, eu fumava… não cigarro industrializado, mas fazia meu cigarro de tabaco, com minha sedinha orgânica, achando que tinha menos componentes químicos”, iniciou.

Passando por transição capilar, a global vibrou: “Hoje vou comemorar com vocês: faz oito dias que eu não fumo!”. Para o feito, Juliana teve ajuda médica especializada. “Senti abstinência sim, mas fiz isso com acompanhamento e recomendo que todo mundo faça. Porque o tabaco e a nicotina também causam dependência química. Tem pessoas que me viam e falavam: ‘nossa, mas você tem uma pele maravilhosa’. Mas é porque eu fumava muito pouco… Mas eu falei: não quero mais isso para minha vida, eu me exercito, me alimento saudável”, listou a atriz, cuja carreira passa por um ano sabático. Para largar o cigarro de vez, ela está usando adesivos. “Ainda está coladinho aqui”, indicou a artista, cujo aniversário teve uma comemoração improvisada sem sair de casa

Mãe de Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 6, Juliana percebeu que os meninos também estão mudados por conta do isolamento. “Eles estão um pouco ansiosos, percebo isso pela quantidade de comida, pelas brigas… eles tem brigado mais. As crianças se comportam diferente porque sentem menos medo. Neles, eu não sinto esse medo, mas ansiedade percebo, sim”, entregou sobre os herdeiros, frutos de seu relacionamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista.

