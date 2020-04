Celebridades Grazi Massafera se queixa de foto com Caio Castro em apartamento: “Apenas parem”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Grazi Massafera ficou incomodada com o registro feito ao lado de Caio Castro na varanda de seu apartamento em São Conrado Foto: Reprodução/Instagram Grazi Massafera ficou incomodada com o registro feito ao lado de Caio Castro na varanda de seu apartamento em São Conrado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Grazi Massafera usou as redes sociais para se queixar de recente flagra com Caio Castro. No último fim de semana, um paparazzi fotografou o exato momento em que a atriz foi à varanda de seu apartamento em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, apreciar o pôr-do-sol na companhia do namorado, com quem assumiu compromisso após viagem romântica e de férias à índia.

“Por favor, parem”, reclamou em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (07). Por conta da quarentena, o galã está hospedado na casa de Grazi. “Melhor ele ficar aqui”, justificou ela.

Sempre buscando privacidade em seu relacionamento com Caio Castro, Grazi Massafera ilustrou a publicação com a foto de um cachorro na janela de uma casa e bisbilhotando a rua através do vidro.

“E ‘noix’ tá como? Aos que fazem fotos sem permissão da janela das casas das pessoas, apenas parem. Por favor, ok?”, pediu. “Um absurdo! É impressionante a confusão feita de: invasão de privacidade com o ‘é o preço da fama’. Uma coisa é estar na rua, num evento… Outra é ter sua casa vigiada”, comentou Fabíula Nascimento.

As duas contracenaram juntas na novela “Bom Sucesso” e continuam de férias da televisão. As tramas atuas da TV Globo foram suspensas para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do coronavírus.

