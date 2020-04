Celebridades Monica Iozzi abre vaquinha virtual para doar marmitas aos sem-teto do centro de São Paulo

8 de abril de 2020

Monica Iozzi, 38, usou seu perfil no Instagram para anunciar que ela e a irmã estavam abrindo uma “vaquinha virtual” com o intuito de arrecadar dinheiro e doar marmitas para as pessoas em situação de rua do Centro de São Paulo.

“A pandemia de Corona vírus aprofundou radicalmente a situação de miséria daqueles que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. São quase 25 mil pessoas que vivem principalmente de doações. Mas hoje, com o comércio fechado, muitas mal conseguem garantir uma refeição por dia”, afirmou ela na rede social.

Em seguida, a atriz faz um apelo: “Vamos compartilhar um pouco do que temos para amenizar este sofrimento? Os recursos arrecadados nessa vaquinha serão utilizados pra comprar marmitas que serão doadas à pessoas em situação de rua por meio do Sefras – Pop de Rua (Associação Franciscana de Solidariedade), entidade que trabalha no centro de São Paulo há décadas. Ajude! E, se não puder doar, divulgue”.

A vaquinha, cujo link está disponível no perfil da triz, tem como meta alcançar R$ 20.000 em doações. Até a manhã desta quarta-feira (08), ela já havia contado com mais de 120 colaboradores, tendo arrecadado mais de R$ 13.200.

