Magazine Kendall e Kylie Jenner ficaram sem se falar após briga

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

As irmãs precisaram de pelo menos um mês para resolver as diferenças. (Foto: Reprodução)

Kendall e Kylie Jenner ficaram sem se falar durante um mês após uma briga que terminou em violência física. As irmãs se envolveram em uma treta, que foi ao ar em um episódio recente de ‘Keeping Up With the Kardashians’, e precisaram de pelo menos um mês para resolver as diferenças.

Em um trecho do programa, Kendall, de 25 anos, desabafou com Kim Kardashian: “Não tenho notícias dela desde então, o que é raro”. Sua outra irmã, Khloe Kardashian acrescentou: “Já faz cerca de um mês”.

E em um confessionário, Kendall então explicou: “Kylie e eu tivemos uma briga feia a caminho de casa, em Palm Springs. Já faz muito tempo que eu não tenho contato com ela. É super estranho, nunca ficamos tanto tempo sem nos falar”.

A briga começou quando Kylie, de 23 anos, usou uma roupa que Kourtney Kardashian reservou para Kendall vestir, mas a situação piorou quando elas estavam no carro e Kylie se recusou a pedir ao motorista para deixar Kendall em sua casa, pois, aparentemente, a residência da irmã ficava “fora do caminho”.

