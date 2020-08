A quarentena transformou muita gente em aspirantes a Ana Maria Braga. Tem que faz pães, aqueles que assam bolos, mas o ator Kevin Bacon não usou nenhum eletrodoméstico para ensinar uma dica de culinária a seus seguidores.

Em sua conta no TikTok, o ator de ‘Footloose’, ‘O Lenhador’ e ‘Sobre Meninos e Lobos’ ensinou um modo inusitado de comer manga. Mas o que chamou a atenção foi o fato de o ator temperar a fruta para comê-la.

O corte é tradicional: com a fruta cortada ao meio e sem caroço, ele passa a faca pela polpa na horizontal e na vertical, mas sem cortar a casca. Em seguida “inverte” a fruta, pressionando a casca para dentro e empurrando os quadrados para fora. Até aí, muita gente com menos habilidade na cozinha sabe fazer até melhor. Mas o que se segue é curioso: o ator de ‘Linha Mortal’ adiciona suco de limão, pimenta e sementes de gergelim para temperar sua manga. Curioso? Com certeza. Gostoso? Aí, só experimentando.