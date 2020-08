“Você SEMPRE será minha inspiração e ícone da moda. Mais do que isso, o modelo definitivo de ser uma verdadeira LUZ em um mundo escuro", escreveu Miley. (Foto: Reprodução/Instagram)

Miley Cyrus anunciou em uma mensagem tocante que acompanhou uma série de imagens que sua avó materna, Loretta “Mammie” Finley, morreu. “Mesmo que você tenha ido…. NADA mudou ou mudará ”, escreveu a cantora de 27 anos.

“Você SEMPRE será minha inspiração e ícone da moda. Mais do que isso, o modelo definitivo de ser uma verdadeira LUZ em um mundo escuro. Você é raio de sol. Todos os dias eu acordo e vejo aquela bola de fogo no céu Vou ver seu rosto. Em seguida, faça uma oração agradecendo aos céus por me dar a melhor avó que uma garota poderia receber”, continuou.