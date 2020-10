Celebridades Kylie Jenner encarna leoparda para promover linha de cosméticos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Empresária foi a garota-propaganda de sua própria marca Foto: Divulgação Empresária foi a garota-propaganda de sua própria marca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Kylie Jenner, de 23 anos de idade, caçula da poderosíssima família Kardashian/Jenner, decidiu ser a garota-propaganda de sua própria marca de beleza, a Kylie Cosmetics, e caprichou na produção.

A nova linha traz uma inspiração pra lá de selvagem, com tema de ninguém menos que o felino leopardo, que vive na África e Ásia. E Kylie, claro, encarnou o bicho, vestida literalmente dos pés à cabeça.

Além de também posar com body e calça com a estampa característica da pele dos leopardos, Kylie ainda aparece de cabelo bem curtinho no vídeo de divulgação, bem diferente do que seus fãs estão acostumados.

