Celebridades Simaria posa para o marido e diz: “Meu horizonte não tem limite”

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora compartilhou novo ensaio fotográfico Foto: Reprodução/Instagram Cantora compartilhou novo ensaio fotográfico. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Simaria deu uma injeção de ânimo nos seus seguidores do Instagram nesta segunda-feira (26). A cantora compartilhou uma nova sessão de fotos e falou sobre suas conquistas com uma frase inspiradora: “Meu horizonte não tem limite”.

As fotos foram feitas pelo marido de Simaria, o espanhol Vicente Escrig. Eles são pais de Giovanna, de 7 anos, e Pawel, de 4.

O casal está em Formentera, na Espanha. Recentemente, a cantora, da dupla com Simone, ficou um tempo isolada no quarto de sua mansão no Brasil se recuperando da Covid-19, da qual está curada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades