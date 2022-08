Polícia Ladrão de carros é preso após assaltar mulher na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

A vítima foi abordada pelo bandido na avenida Teresópolis Foto: Divulgação/PMPA A vítima foi abordada pelo bandido na avenida Teresópolis. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (17), um ladrão de carros no bairro Teresópolis, na Zona Sul da Capital. O criminoso foi capturado no momento em que tentava arrancar com um carro roubado.

A condutora de um HB20 foi abordada pelo assaltante quando saía de uma garagem na avenida Teresópolis, por volta das 20h30min. Ao deixar o veículo, a mulher avistou uma guarnição da Guarda Municipal, que prendeu o bandido. O homem, de 22 anos, possui diversos antecedentes criminais.

“De forma rápida e eficiente, conseguimos amparar a vítima e efetuar a prisão em flagrante. Nosso patrulhamento cada vez mais vem ampliando as áreas de atuação, auxiliando também as forças policiais”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

