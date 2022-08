Política Michelle Bolsonaro e Janja ganham protagonismo na campanha eleitoral

Rosângela da Silva (E), a Janja, e Michelle Bolsonaro (D) buscam votos para os seus maridos Foto: Reprodução Rosângela da Silva (E), a Janja, e Michelle Bolsonaro (D) buscam votos para os seus maridos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As esposas do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, e de Luiz Inácio Lula da Silva – seu principal adversário –, Rosângela da Silva, a Janja, estão ganhando protagonismo na campanha eleitoral.

Especialistas apontam que o uso da imagem da primeira-dama está impulsionando a campanha de Bolsonaro. Além de participar de comícios e cultos ao lado do marido, ela tem sido bastante ativa nas redes sociais.

“A presença da Michelle tem uma importância. Em 2018, ela já foi efetiva convencendo o público feminino, principalmente o evangélico”, avaliou o professor de marketing político da ESPM Gabriel Rossi.

Para a cientista política Denilde Holzhacker, a melhora nos indicadores econômicos também tem ajudado Bolsonaro entre o público feminino. “As mulheres têm uma preocupação com a questão do dia a dia, não é só a questão econômica, então, quando a inflação está muito alta, quando o preço dos alimentos está elevado, isso afeta negativamente, mas um governo que está dando ou mostrando sinais de recuperação tende a impactar positivamente neste segmento”, disse Denilde.

Do lado petista, Janja deve ganhar uma agenda própria. A esposa de Lula ampliou a sua presença nas redes sociais e tem interagido mais com os eleitores.

“A Janja tem um discurso também muito forte. Traz uma perspectiva de uma mulher independente, que tem uma posição própria, que está muito preocupada com as questões sociais, muito preocupada em como o próximo governo vai responder a demandas que são muito caras às mulheres também”, afirmou Denilde.

As mulheres são maioria entre os eleitores há duas décadas no Brasil, alcançando novo recorde neste ano: 82 milhões. Elas representam a maior fatia do eleitorado em todas as faixas etárias e nos maiores colégios eleitorais do País, como São Paulo, Minais Gerais e Rio de Janeiro.

