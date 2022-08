Rio Grande do Sul Novos juízes gaúchos doam mais de uma tonelada de alimentos para campanha contra a fome

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A doação foi realizada para o Movimento Rio Grande Contra a Fome Foto: Márcio Daudt/TJ-RS A doação foi realizada para o Movimento Rio Grande Contra a Fome. (Foto: Márcio Daudt/TJ-RS) Foto: Márcio Daudt/TJ-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os 92 novos juízes substitutos do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) entregaram alimentos não perecíveis ao Movimento Rio Grande Contra a Fome, que conta com a participação dos demais Poderes do Estado.

A doação foi realizada na noite de terça-feira (16), durante a abertura da solenidade de apresentação dos novos magistrados, que foram empossados no começo de julho, aos operadores do Direito.

Na ocasião, o grupo entregou à presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, 1,15 tonelada de alimentos que serão encaminhados para a Defesa Civil do RS. “Agradeço muito a todos colegas pelo auxílio à campanha, pois o aumento da fome é um fato que desassossega a todos nós, como seres humanos, sendo muito difícil termos que registrar que mais de 1 milhão de pessoas no Estado não têm comida”, disse Iris.

Ela recordou que, no começo deste mês, a administração do TJ-RS promoveu a doação de R$ 20 milhões em cestas básicas para o Movimento Rio Grande Contra a Fome.

Além da doação, também foi realizada a entrega das carteiras funcionais dos novos magistrados. O ato contou com a presença de diversas autoridades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul