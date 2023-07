Polícia Presa quadrilha que roubava carros de motoristas de aplicativos em Viamão

6 de julho de 2023

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), quatro integrantes de uma quadrilha que roubava carros de motoristas de aplicativos em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante a Operação Destino Final, 56 policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. Um criminoso não foi localizado.

A investigação, coordenada pelo delegado Alexandre Luiz Fleck e realizada em parceria com o Setor de Inteligência da Brigada Militar, revelou que os assaltantes solicitavam o serviço de transporte e, mediante ameaças com armas de fogo, roubavam os carros dos trabalhadores.

Conforme a polícia, os indivíduos agiam com elevado grau de violência, com constantes agressões físicas às vítimas. No dia 21 de junho, houve, inclusive, uma tentativa de latrocínio. Os bandidos tentaram colocar um motorista no porta-malas do veículo. A vítima reagiu e foi atingida por um tiro na perna.

Além dos carros, os ladrões roubavam pertences das vítimas e, em alguns casos, obrigavam as mesmas a realizarem transferências de dinheiro via Pix para a quadrilha.

Presa quadrilha que roubava carros de motoristas de aplicativos em Viamão

2023-07-06