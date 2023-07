Polícia Empresas suspeitas de descarte irregular de entulhos são alvo de operação policial na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão referentes a crimes contra a flora e poluição em Viamão e Alvorada Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão referentes a crimes contra a flora e poluição em Viamão e Alvorada. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), com o apoio do IGP (Instituto-Geral de Perícias) e das Secretarias Municipais do Meio Ambiente de Viamão e Alvorada, a Operação Kings of Trash (Reis do Lixo, em português).

Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão referentes a crimes contra a flora e poluição nos dois municípios. Dois homens foram presos em flagrante por crime ambiental. Um deles estava armado. Os policiais apreenderam caminhões, retroescavadeiras e documentos.

A investigação, coordenada pela delegada Samieh Saleh, identificou uma rede organizada integrada por empresas de recolhimento de entulhos atuantes na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Além de utilizarem uma área verde para o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos em Viamão, o depósito dos materiais tem por objetivo o aterramento do local para venda de um loteamento ilegal, conforme a polícia.

“Por meio de vistorias e monitoramento conjunto com as secretarias municipais, foi identificado vultoso impacto ambiental em Área de Preservação Permanente, em uma área de aproximadamente 5 mil m², atingida pela deposição ilegal de um volume estimado de 1 mil m³ de lixo”, informou a Polícia Civil.

Foram encontrados diversos tipos de materiais espalhados, com predominância de resíduos sólidos da construção civil (tijolos, restos de reboco, telhas etc.) e aterro proveniente de escavações. Também foram identificados produtos perigosos como latas de tinta, embalagens de óleo lubrificante e equipamentos eletrônicos, lixo doméstico, metais e pneus, além de pontos de queima de resíduos.

A degradação ambiental ocorreu junto ao Arroio Dorneles, tendo sido agravada por corte de vegetação da espécie Butiá odorata (butiazeiro), que ocupava cerca de 1 mil m². Os nomes das empresas envolvidas no esquema não foram divulgados.

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, empresas de tele-entulho devem destinar os resíduos a aterros licenciados, os quais executam a destinação adequada dos materiais. Da mesma forma, é necessária também a destinação correta de móveis, eletrodomésticos, lixo seco e poda de árvores em locais controlados pelos órgãos ambientais.

