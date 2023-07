Política Bolsonaro pede aos deputados federais que votem contra a reforma tributária

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu aos deputados federais que “votem contra a PEC da reforma tributária” em tramitação na Câmara dos Deputados. Em um texto divulgado na noite de quarta-feira (5) via lista de transmissão em um aplicativo de mensagens, Bolsonaro afirmou que, caso fosse parlamentar, “votaria contra tudo que viesse do PT”. “Não podemos apoiá-los em nada”, declarou.

“Não à reforma tributária. Lula se reúne com o Foro de SP (criado em 1990 por Fidel Castro, Lula, Farc…), diz ter orgulho de ser comunista, que a Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras, seu partido fez ferrenha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com povo e com a família, não respeita a propriedade privada, defende bandidos, desarma o cidadão de bem. Apenas deseja o poder absoluto a qualquer preço. Não podemos apoiá-los em nada. Nos roubar a liberdade e nos escravizar é sua meta. Do exposto, a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de ‘Deus, Pátria, Família e Liberdade’, peço que votem contra a PEC da reforma tributária”, escreveu o ex-presidente.

