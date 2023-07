Brasil Rede 5G completa um ano de operação no Brasil com mais de 10 milhões de usuários

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

O sinal 5G está disponível em todas as capitais e cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O sinal 5G está disponível em todas as capitais e cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Em rápida expansão, a rede 5G de internet completa um ano de operação no Brasil nesta quinta-feira (6) com disponibilidade superior às metas fixadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A tecnologia superou os 10 milhões de usuários e atende mais de 150 cidades.

Segundo levantamento da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as empresas de telecomunicações e conectividade, o 5G atingiu a marca de 10 milhões de usuários 11 meses após o lançamento, enquanto a rede 4G alcançou o mesmo número em 26 meses.

Em relação aos locais atendidos, as operadoras de telefonia móvel já instalaram o sinal 5G em todas as capitais, em todas as cidades com mais de 500 mil habitantes e em metade dos municípios com mais de 200 mil habitantes, segundo a Conexis Brasil Digital.

O edital da Anatel para o leilão 5G obrigava a instalação da tecnologia em todas as capitais até setembro do ano passado, com cerca de uma antena para cada 100 mil habitantes. As etapas seguintes são a oferta em todas as cidades acima de 500 mil habitantes até julho de 2025 e em todas as localidades com mais de 200 mil habitantes até julho de 2026.

