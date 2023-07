Porto Alegre Em Porto Alegre, ministro do Supremo alerta sobre o avanço de uma onda populista e autoritária no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

No Tribunal de Justiça gaúcho, Barroso proferiu aula magna aos alunos da Faculdade de Direito da UFRGS Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS No Tribunal de Justiça gaúcho, Barroso proferiu aula magna aos alunos da Faculdade de Direito da UFRGS. (Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS) Foto: Eduardo Nichele/TJ-RS

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso proferiu aula magna aos alunos da Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Com o tema “Democracia, Mídias e Liberdade de Expressão”, o evento ocorreu na tarde de quarta-feira (5), no Tribunal de Justiça do Estado.

Barroso afirmou aos estudantes que a democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX no mundo. “Isso significa um regime político com eleições livres e respeito ao Estado Democrático e aos direitos fundamentais dos cidadãos”, explicou o magistrado. Porém, ele alertou sobre o avanço de uma onda populista e autoritária que pretende impedir o avanço da democracia.

“Infelizmente, presenciamos essa onda no Brasil, com pessoas que não aceitam adversidades e utilizam as redes sociais para a disseminação de notícias falsas e teorias conspiratórias, impulsionando atos criminosos, como ocorreu no dia 8 de janeiro em Brasília”, afirmou.

Segundo Barroso, “aceitar as adversidades é uma premissa básica da democracia, sendo algo que segmentos populistas autoritários não suportam e utilizam as mídias digitais para embasar suas teorias prejudiciais à população, com mentiras e desinformação”.

O ministro falou ainda sobre a existência de uma terceira revolução industrial no mundo, ancorada pela transformação da mídia analógica em digital. “A massificação promovida pela internet, impulsionada pelos celulares, abrange todos os setores sociais, com a criação da era das novas tecnologias”, disse.

Barroso também criticou a disseminação de fake news nas redes sociais. Segundo ele, as notícias falsas são um ataque à democracia.

Depois da aula magna, o ministro participou da abertura do 7º Encontro do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que prossegue até esta sexta-feira (7) no Plenário do Tribunal de Justiça gaúcho.

