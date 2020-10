Magazine Lady Gaga é chamada de falsa por famoso blogueiro: “Estava me usando”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Perez Hilton falou, durante entrevista que depois da primeira briga que tiveram ela o deixou de lado Foto: Reprodução/Instagram Perez Hilton falou, durante entrevista que depois da primeira briga que tiveram ela o deixou de lado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Perez Hilton chamou Lady Gaga de falsa em recente entrevista ao Drive Time do talkRADIO. Segundo o famoso blogueiro, os dois criaram uma ligação muito próxima em meados de 2008, quando se conheceram, e ele teria sido descartado por ela logo após chegar ao auge da fama.

O blogueiro também comentou sobre a rivalidade em seu novo livro, TMI: My Life in Scandal. “Na época, eu era incrivelmente antipático pelas celebridades. Então, se uma estrela quisesse ser minha amiga, eu acreditava nelas. Não as questionava, era ingênuo em pensar que seus motivos eram puros e suas intenções verdadeiras. Depois que Gaga e eu tivemos nossa briga, ficou claro para mim que estava apenas me usando. E quando ela não precisou mais de mim, depois que ela se tornou a maior estrela pop do planeta, ela me deixio de lado, e isso doeu”, contou Perez.

Apesar da desavença, o blogueiro frisou que olha para a história dos dois com carinho. “Depois que as águas rolaram, eu consigo ver essa época com orgulho. Eu fiz parte de algo especial, vi algo nela antes da maioria das pessoas e tive um grande papel em ajudá-la”, disse, pontuando também os problemas com a fama que Lady Gaga passou.

“Eu também tenho muita empatia e compaixão pelo que ela estava passando. Lidando com drogas e álcool como ela falou, e se tornando a maior estrela pop do planeta, fazendo isso acontecer tão rapidamente”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine