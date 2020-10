Celebridades Mariana Ximenes: “Tancinha me ensinou a dar valor ao que realmente importa”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

"Este foi um trabalho muito gostoso de fazer, de muita entrega", disse a atriz. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Mariana Ximenes, 39 anos de idade, está no ar com a edição especial de “Haja Coração”, originalmente produzida pela TV Globo em 2016. Na trama assinada por Daniel Ortiz, baseada em Sassaricando (TV Globo, 1987), a atriz interpretou a protagonista Tancinha, antes interpretada por Claudia Raia.

“Este foi um trabalho muito gostoso de fazer, de muita entrega. Tancinha me trouxe uma leveza, me transformou. Ela me ensinou a dar valor ao que realmente vale a pena. Durante toda a novela, ela se manteve muito fiel aos seus princípios e é extremamente verdadeira, transparente. Não deixou de lado sua essência”, disse.

Questionada se houve um “peso” em interpretar Tancinha, personagem lembrada até os dias de hoje pela atuação de Claudia Raia, Mariana admite ter sido instigante. “O maior desafio era essa imagem da Claudia. E eu temia que todos tivessem a Tancinha já sacramentada da Claudia no imaginário. Ela é aquela atriz potente, ser humano maravilhoso, foi uma responsabilidade gigante.”

De acordo com a atriz, foi importante adaptar a personagem para os dias atuais. “Tivemos que formatar uma Tancinha para os dias de hoje, em que muita coisa mudou. A gente tem um contemporâneo muito diferente de 30 anos atrás. Eu estava com receio mesmo”, afirma Mariana, que ainda não tem a volta definida ao trabalho, uma vez que as gravações Nos Tempos do Imperador – a próxima trama inédita da faixa das 18h – ainda não foram retomadas.

Nova novela

Em “Nos Tempos do Imperador”, ainda sem data de estreia prevista, Mariana interpreta Luísa, a Condessa de Barral, uma mulher moderna, educada na Europa e preceptora das crianças da Família Real. Ao conhecê-la, Dom Pedro II (Selton Mello) se vê arrebatado pela sua força e beleza, que o tiram do prumo e provoca uma reviravolta em sua vida pessoal.

