Lady Gaga se emociona com vitória de Joe Biden e diz: "Isso é muito bom para o mundo"

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Lady Gaga abraça Joe Biden durante a campanha. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Lady Gaga entrou ao vivo, no sábado (7), no Instagram, logo após o anúncio da vitória de Joe Biden na corrida à Casa Branca pela imprensa americana. “Espero que estejam todos comemorando. Espero que todas as mulheres neste país saibam que há uma real mudança. E espero que as pessoas que tiveram suas vozes oprimidas pelo poder saibam que suas vozes foram ouvidas”, disse. Ela também comemorou a eleição da primeira mulher vice-presidente, Kamala Harris, e agradeceu a Stacey Abrams, que teve um papel crucial para a virada do democrata na Geórgia.

A cantora, que se posicionou a favor da campanha de Biden e contra o governo de Donald Trump diversas vezes, chorou e disse estar sem palavras. “É um dia muito especial. Pessoas que se sentiam em um estado de terror e agressão o tempo todo sabem que acabou”. Ela disse acreditar que essa vitória é boa para o mundo todo. “É um tempo para cura, para o descanso e para o amor”, finalizou Gaga.

Outros nomes

Nomes como Beyoncé, Chris Evans, Cher, LeBron James e muitos outros também se manifestaram com o resultado, parabenizando também a vice-presidente eleita Kamala Harris.

A atriz Viola Davis celebrou o anúncio da vitória de Biden, agradecendo aos votos dos negros e dizendo que a luta agora é por mais vagas dos democratas no Senado.

O ator Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes da Marvel, respondeu a uma mensagem de Trump, dizendo que teria vencido as eleições. Evans disse: “Não venceu. Você perdeu”.

A cantora, compositora, instrumentista e rapper americana Lizzo publicou um vídeo emocionado. “Vamos trabalhar, América”, disse. “É hora de confiar nas pessoas que estão no poder. É hora deles nos escutarem. E é hora de uma real mudança em nossas políticas e práticas”.

O astro da NBA LeBron James, do Los Angeles Lakers, publicou uma montagem que mostra Biden enterrando a bola em uma cesta de basquete enquanto Trump tenta impedir.

Miley Ray Cyrus, cantora que também ficou conhecida pela personagem Hannan Montana, publicou em sua rede social que “agora é festa nos EUA”, citando uma de suas músicas mais conhecidas, “Party in USA”.

A atriz e cantora Cher disse que, agora, “os EUA são parte do mundo novamente”.

A modelo Kim Kardashian West, esposa do rapper Kannye West – que também foi candidato à presidência dos EUA – comemorou, publicando uma foto de Biden e de Kamala Harris juntos com a bandeira americana ao fundo.

Reese Witherspoon, atriz conhecida pelo filme “Legalmente Loira” e “Johhny e June”, comemorou dizendo que é “um grandioso momento na história de nossa nação”.

Ellen DeGeneres, apresentadora e comediante do programa “Ellen”, afirmou que “a história foi feita”.

O cineasta Spike Lee divulgou um vídeo em que mostra Donald Trump em diversas montagens com a frase “cai fora”. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

