Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Laghetto Villa Moura é o segundo hotel da rede em Rio Grande Foto: Divulgação Laghetto Villa Moura é o segundo hotel da rede em Rio Grande. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A rede Laghetto, uma das marcas hoteleiras mais renomadas do País, está dando um passo ousado em direção ao futuro com um abrangente rebranding que reflete sua evolução constante e seu compromisso em oferecer experiências únicas aos hóspedes. A nova identidade não apenas redefine a forma como a marca é percebida, mas também consolida sua posição como referência no setor.

O projeto de rebranding nasceu da necessidade de alinhar a identidade da Laghetto ao seu crescimento e à expansão de seu portfólio, que ganhou destaque com a chegada ao Rio de Janeiro e São Paulo, além da adição do Laghetto Château, eleito o melhor hotel multipropriedade do Brasil, segundo o TC Awards.

A rede também anunciou um novo hotel: o Laghetto Villa Moura. Localizado em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, o estabelecimento é o segundo da marca na cidade e o 22º da rede. Com 88 apartamentos, conta com centro de eventos, elevador panorâmico e localização estratégica na Rua General Neto, 333.

A gerente de marketing da Laghetto, Flaviana Yamaguchi, explica que a decisão de rebranding foi motivada pelo desejo de simplificar e aprimorar a compreensão da rede por parte dos clientes. A Laghetto optou por não ter mais as bandeiras Vivace e Allegro e focar em quarto marcas: apenas Laghetto, Laghetto Stilo, Laghetto Resort e Laghetto Collection, que são os hotéis únicos, atualmente apenas o Laghetto Château e futuramente com o Riserva. “Nós renovamos todas as marcas, redesenhamos, as cores mudaram, cada marca tem sua cor, estilo e lettering, tudo bem diferenciado para o entendimento do cliente final”, ressaltou Flaviana.

Como parte desse processo de renovação, a Laghetto já adotou novos aromas olfativos exclusivos, conferindo uma experiência sensorial única para cada uma de suas marcas. Além disso, a marca está investindo na criação de um sound branding inovador, incluindo um jingle do icônico personagem “Sr. Laghettinho”.

Uma mudança essencial a ser destacada é a nova nomenclatura da marca: Laghetto Hotéis, Resorts e Experiências. Essa mudança reflete a ampliação das operações da Laghetto para incluir não apenas hotéis de alta qualidade, mas também resorts de luxo e experiências exclusivas que vão além do convencional.

Após o evento de lançamento oficial, a marca iniciará a implementação de suas mudanças em todos os aspectos de sua presença online e física, desde a atualização de redes sociais até a troca de fachadas. “A Laghetto vai ficar com outra cara”, destaca Flaviana, enfatizando o impacto visual e emocional que a nova identidade trará.

O sócio proprietário da Laghetto, Plínio Ghisleni, destaca a importância da conexão humana na cultura Laghetto para hóspedes e colaboradores e reafirma que é desta forma que a Laghetto vai tratar as novas marcas. “Nossas novas marcas refletem nossa evolução constante e nosso desejo de encantar e surpreender nossos hóspedes. Estamos ansiosos para continuar a escrever nossa história de sucesso nessa nova fase”, ressalta.

2023-10-09