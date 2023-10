Política “Depois que deixamos a Presidência, as portas do inferno se abriram”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro discursou durante uma marcha contra o aborto em Belo Horizonte Foto: Reprodução de vídeo Bolsonaro discursou durante uma marcha contra o aborto em Belo Horizonte. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, após a sua saída do cargo, “as portas do inferno se abriram”. A declaração foi dada durante uma marcha contra o aborto em Belo Horizonte (MG), no domingo (8).

Ao citar temas como aborto, drogas, propriedade privada e marco temporal, em discurso para apoiadores em cima de um carro de som, o ex-presidente disparou: “Depois que deixamos a Presidência, as portas do inferno se abriram”.

Referindo-se à esquerda, ele afirmou que o “outro lado” sempre defendeu a “liberação” das drogas. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também participou do ato.

Hamas

No sábado, ao repudiar os ataques do Hamas contra Israel, Bolsonaro relacionou o grupo extremista ao presidente Lula (PT). “Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] o anunciou vencedor das eleições de 2022. Fundado em 1948, por deliberação da ONU de 1947, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo”, afirmou Bolsonaro nas redes sociais.

“Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos os sequestros de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da Faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel existir. Somente assim um acordo entre as partes poderá existir”, prosseguiu o ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/depois-que-deixamos-a-presidencia-as-portas-do-inferno-se-abriram-diz-bolsonaro/

“Depois que deixamos a Presidência, as portas do inferno se abriram”, diz Bolsonaro

2023-10-09