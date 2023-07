Futebol Lago do Neymar: veja bastidores de obra que gerou 16 milhões de reais em multas ao jogador

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neymar ao lado do pai, acompanhando as obras de construção do lago artificial na mansão da família em Mangaratiba. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vida de Neymar Jr. tem repercutido nas redes sociais e na imprensa nos últimos dias. Um dos motivos que levou o jogador do francês Paris Saint-Germain a virar notícia foi a interdição do lago artificial na casa em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, que ainda se desdobrou em quatro multas que somam R$ 16 milhões. O projeto assinado pela Genesis Ecossistemas faz parte de um reality e tinha como meta ser concluído em 10 dias. A rotina, que por vezes se estendeu até a noite, teve trechos compartilhados diariamente nas redes sociais da empresa.

Os vídeos produzidos incluem imagens aéreas, trilha sonora diferente a cada dia e takes com Neymar Jr e o pai, Neymar, presença constante na obra, ao estilo reality. Quando a área foi fiscalizada e interditada por agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Polícia Civil, no último dia 22, o pai do atacante recebeu voz de prisão por desacato à secretária da pasta municipal, Shayenne Barreto.

As publicações têm pouco mais de um minuto de duração. Com cortes rápidos, mostram um pouco do dia a dia no canteiro de obra que se tornou parte do terreno da mansão. Não raro é ver os funcionários em momento de oração, inclusive leitura de versículo enquanto se mantêm em roda e de cabeça baixa. Momentos como esse se estenderam em duas ocasiões para transmissões ao vivo através do perfil da empresa. A primeira delas no sétimo dia. E a outra no décimo, prazo final da entrega.

“É uma bênção estar com vocês aqui com vocês todos. A gente já está no sétimo dia, agora é hora do acabamento. O sol chegou, graças a deus. Começa a secar esse terreno em paz. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês por não estarem medindo esforços para ajudar. A gente tem que limpar a casa de máquinas hoje, deixar tudo limpo. Como falei ontem, falta pouco, mas o pouco é muito, porque tudo é muito grande, a escala é muito grande. Saíram algumas máquinas, hoje a gente vai por uma pedra especial, a última pedra”, disse Ricardo Caporossi, sócio da empresa.

No dia 22 de junho, data em que o projeto foi concluído, órgãos de fiscalização estiveram no local após denúncia anônima sobre possíveis irregularidades. Segundo os agentes, foram identificados desmatamento, quebra de rochas, desvio do curso de um rio, terraplanagem, escavação e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. O relatório foi assinado por dois biólogos, um engenheiro florestal, uma engenheira florestal sanitarista, uma engenheira química e uma oceanógrafa.

Nas imagens aparecem maquinários pesados, como retroescavadeira e guindastes, árvores sendo movidas de lugar e pedras colocadas dentro e ao redor do lago ao ganhar novo desenho. Também são mostrados a colocação de terra em alguns trechos, e pequenos detalhes, como o plantio de mudas no jardim e corte de peças pequenas.

Nos vídeos não é raro ver Neymar Jr. e o pai em diversos locais da obra ainda em andamento. No dia da entrega, dia em que ocorreu a interdição Neymar pai participou da roda de orações, que contou com um pastor que também é funcionário da empresa. Em alguns momentos, a equipe aparece reunida durante o almoço, com carne na brasa no cardápio.

No primeiro dia, Caporossi aparece dizendo sobre a inauguração, programada para o 11º dia, logo após a finalização do projeto. “Dia 23 vai ter uma grande festa aqui. Vocês vão ver.”

Naquela data, a área continuava interditada. Neymar recebeu convidados na mansão e, mesmo com a restrição, usou o espaço, como pôde ser comprovado por meio de vídeos e fotos nas redes sociais. O jogador, inclusive, mergulhou no lago, infração que, sozinha, gerou uma multa de R$ 1 milhão. O público ainda tirou foto ao lado dos comunicados de proibição de acesso. Uma liminar para liberar a desinterdição foi dada apenas no dia 30, numa decisão do juiz Richard Robert Fairclough, da Vara única do município.

O lago, de mil metros quadrados, foi enchido no sétimo dia de trabalho. No dia anterior, nas imagens, Neymar aparece falando sobre a obra: “Já tô ansioso. Eu acho que vai terminar antes.”

Caporossi diz quando lembra sobre o prazo apresentado: “Eu lembro que ele falou: será?”.

O jogador completa: “No primeiro dia que eu vi, eu falei: mano, não tem como, dez dias é muito rápido, poucos dias. É impossível.”

No domingo, a Genesis Ecossistemas publicou em suas redes sociais o resultado final.

O jogador tem 20 dias para entrar com um recurso administrativo sobre as multas. Após o prazo, caso o recurso não seja acolhido, Neymar Jr. passa a dever ao município. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/lago-do-neymar-veja-bastidores-de-obra-que-gerou-16-milhoes-de-reais-em-multas-ao-jogador/

Lago do Neymar: veja bastidores de obra que gerou 16 milhões de reais em multas ao jogador

2023-07-04