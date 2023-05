Porto Alegre Lançada a Campanha do Agasalho e do Alimento 2023

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Primeira-dama Valéria Leopoldino lembrou que devem ser doadas roupas em bom estado Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta segunda-feira (29), a Campanha do Agasalho e do Alimento 2023 em evento no Salão Nobre do Paço Municipal. A iniciativa, liderada pelo GPD (Gabinete do Primeira-Dama), pretende incentivar doações para auxiliar famílias em vulnerabilidade social da Capital na época mais fria do ano.

Participaram da cerimônia o prefeito Sebastião Melo, a primeira-dama, Valéria Leopoldino, além de secretários municipais, vereadores e autoridades. Músicos da Orquestra Jovem IPDAE, da Lomba do Pinheiro, apresentaram temas clássicos na abertura e no encerramento do encontro.

“O nosso País, apesar de suas belezas, tem um enorme distanciamento entre as camadas sociais. Essa é uma campanha que não gostaríamos de fazer, mas precisamos ajudar os brasileiros que mais precisam. Estamos fazendo esse movimento, o governo gaúcho lançou o seu também, e vamos nos ajudar mutuamente: Porto Alegre e Estado, auxiliando a todos”, disse prefeito Sebastião Melo.

Podem ser entregues roupas em bom estado, alimentos e produtos de higiene em diversos pontos de coleta na Capital. Ano passado, foram recebidas 176.359 peças, que beneficiaram pessoas atendidas por 117 entidades assistenciais. A Campanha do Agasalho e do Alimento tem como parceiro o Mesa Brasil Sesc.

Bom estado

A campanha apela para que as pessoas doem apenas itens em boas condições e que atendam às necessidades da população carente.

“Pedimos aos nossos doadores que tenham compaixão e entreguem roupas que possam ser aproveitadas por quem mais precisa. Também temos necessidade de alimentos o ano todo, não apenas durante esta época. A solidariedade com nossos irmãos é o que nos move”, disse a primeira-dama.

O ator Marcos Frota participou do evento e ressaltou a alegria de estrear o novo espetáculo do Circo Mirage em Porto Alegre, cuja tenda está montada próximo ao estádio Beira-Rio. “Queremos participar ativamente desse momento, e nos prontificamos a ajudar a prefeitura com a campanha”, salientou.

