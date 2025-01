Porto Alegre Lançado edital de chamamento público para o carnaval de blocos de rua de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Foto: Alex Rocha/PMPA

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa lançou edital de chamamento público para seleção de propostas de OSC (Organização da Sociedade Civil) interessadas em elaborar e executar o projeto dos Desfiles de Carnaval de Rua 2025 de Porto Alegre. As inscrições vão de 20 de janeiro até o dia 19 de fevereiro.

Poderão participar as entidades que preencham as condições estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os projetos deverão prever a produção dos desfiles em quatro diferentes territórios: Restinga, Zona Norte, Zona Leste e Orla do Guaíba. As propostas de projeto de desfiles deverão prever a participação de, no mínimo, cinco blocos de carnaval por cada desfile. O valor do edital é de R$ 500 mil.

O resultado será divulgado no dia 21 de fevereiro. A proposta e os documentos de comprovação das condições de participação deverão ser encaminhados ao e-mail fumproarte@gmail.com.

