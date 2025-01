Porto Alegre Dmae retira 161 mil metros cúbicos de resíduos depositados em arroios de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

O volume supera em mais de 110% a meta estabelecida pelo Plano Plurianual da prefeitura para o ano passado Foto: Manuel Loncan/Fepam/Arquivo (Foto: Manuel Loncan/Fepam/Arquivo) Foto: Manuel Loncan/Fepam/Arquivo

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) retirou mais de 161 mil metros cúbicos de resíduos depositados nos arroios em 2024, em Porto Alegre. O balanço, divulgado nesta terça-feira (21), leva em consideração todas as frentes de dragagem do órgão. O volume supera em mais de 110% a meta estabelecida pelo Plano Plurianual da prefeitura para o ano passado. O investimento foi de R$ 15 milhões.

“Após a cheia história do Guaíba, que demandou esforços extraordinários das equipes no restabelecimento dos serviços, várias frentes entraram na programação permanente em diversas regiões de Porto Alegre”, explica a diretora de Operações do Dmae, Isabel Costa.

Na área central, o foco foi a foz do Arroio Dilúvio, onde foram removidos 53.556 metros cúbicos de resíduos. O trabalho evitou o transbordamento do curso d’água durante a cheia de maio. Já na Zona Sul, onde foram dragados 29.803 metros cúbicos, o Dmae atuou no desassoreamento dos arroios Cavalhada, Manecão, Capivara, Guabiroba, Aracaju/Cedro e Rincão.

Na Zona Norte, o departamento intensificou os trabalhos no canal da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 10. O serviço foi executado, também, nos canais do pôlder 9, Severo Dullius, Vila Dique, Habitasul e Ceasa, assim como os arroios Santo Agostinho, Passo da Mangueira e Passo das Pedras. Ao todo, 78.473 metros cúbicos de resíduos foram removidos.

Programação

No primeiro semestre de 2025, o Dmae prioriza ações nos arroios Areia (Zona Norte) e do Salso (Zona Sul). O objetivo é cumprir a meta, que é de 74 mil metros cúbicos de resíduos dragados dos cursos d’água. Há frentes trabalho previstas, ainda, para os arroios Capivara, Granja Regina e Cavalhada.

