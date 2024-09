Tecnologia Lançado novo óculos de realidade aumentada de Mark Zuckerberg

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Com grandes displays holográficos, será possível utilizar o mundo físico como tela. Foto: Divulgação/Meta Com grandes displays holográficos, será possível utilizar o mundo físico como tela. (Foto: Divulgação/Meta) Foto: Divulgação/Meta

A Meta, empresa de Mark Zuckerberg e dona do Facebook, anunciou o Orion, o seu primeiro par de óculos de realidade aumentada. A novidade foi compartilhada no Meta Connect 2024, evento em que outras novidades também foram anunciadas pela companhia.

Anteriormente denominado Projeto Nazaré, o Orion havia sido anunciado como um novo dispositivo em desenvolvimento pela empresa há cinco anos. Em setembro do ano passado, a gigante da tecnologia também lançou o Ray-Ban Meta, óculos inteligentes que eliminam a necessidade de uma câmera portátil.

Agora, segundo a empresa, o novo par de óculos batizado de Orion combinará os benefícios de um grande display holográfico e uma assistência personalizada de inteligência artificial em um formato confortável, que poderá ser utilizado o dia todo. Ainda de acordo com a Meta, o lançamento é o que eles acreditam ser “o par de óculos de realidade aumentada mais avançado já produzido”.

Experiências digitais

A empresa diz que o novo dispositivo permitirá experiências digitais que não são limitadas pelos limites da tela de um smartphone. Com grandes displays holográficos, será possível utilizar o mundo físico como tela, colocando conteúdo e experiências 2D e 3D no lugar que o usuário escolher.

Além disso, os óculos contam com uma IA contextual que tem a função de detectar e compreender o mundo ao redor para antecipar e atender as necessidades do usuário. Segundo a Meta, o dispositivo é leve e funciona para uso interno e externo, permitindo que as pessoas vejam o rosto do usuário que utiliza o Orion.

No design, com aproximadamente 70 graus, o Orion tem o maior campo de visão no menor formato de óculos de realidade aumentada até o momento. Em vez de vidro, as lentes do óculos são fabricadas com carboneto de silício – um novo componente para óculos de realidade aumentada.

Entre as funcionalidades, a empresa de tecnologia ressalta a possibilidade de realizar uma videochamada com viva-voz em qualquer lugar para conversar com amigos e familiares em tempo real, além da possibilidade de visualizar e enviar mensagens.

Além disso, também foi citado que o usuário poderá jogar games de realidade aumentada compartilhados com a família do outro lado do país ou com um amigo do outro lado do sofá. E a tela grande do Orion permitirá o uso de várias janelas para realizar diferentes tarefas sem ter que carregar um laptop.

Apesar do anúncio, o Orion ainda não possui uma data de lançamento. Isso porque dois obstáculos ainda impedem que o par de óculos chegue ao consumidor. No evento, a Meta apontou quais são eles: os avanços tecnológicos necessários para fornecer uma tela grande em um formato de óculos compacto e a necessidade de experiências de realidade aumentada úteis e atraentes que possam ser executadas nos novos óculos.

2024-09-26