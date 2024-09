Tecnologia Apple lança nesta sexta seu novo iPhone 16 no Brasil; veja ofertas e funções

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De olho no potencial das vendas, redes de varejo, bancos e empresas de telefonia estão ampliando as apostas com pagamento à vista. Foto: Divulgação/Apple De olho no potencial das vendas, redes de varejo, bancos e empresas de telefonia estão ampliando as apostas com pagamento à vista. (Foto: Divulgação/Apple) Foto: Divulgação/Apple

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo iPhone 16 começa a ser vendido nesta sexta-feira (27) no Brasil. A nova geração do smartphone da Apple foi anunciada no último dia 9 de setembro nos Estados Unidos e, pela primeira vez, o maior país da América Latina inicia a comercialização em tempo recorde. No varejo, os descontos podem chegar a R$ 3 mil.

A empresa apresentou quatro modelos: além do iPhone 16, há o iPhone 16 Plus, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max. No Brasil, os preços variam de R$ 7.799 a R$ 15.499. A pré-venda começou na última terça-feira.

Entre as principais novidades está o redesenho do sistema de câmeras na parte traseira (alinhadas verticalmente) para os modelos 16 (com 6,1 polegadas) e 16 Plus (6,7 polegadas), disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto.

O iPhone 16 Pro agora tem tela de 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior) e o modelo Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). Esses dois modelos vêm nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

De olho no potencial das vendas, redes de varejo, bancos e empresas de telefonia estão ampliando as apostas com pagamento à vista, benefícios na troca de modelos antigos e parcelamento em até 24 vezes.

Todos os modelos contam com um novo botão na parte lateral direita que permite tirar fotos mais rapidamente. Chamado de “Controle de Câmera”, o botão tem ajuste de zoom e a possibilidade de selecionar novas funções na hora de fazer fotos, como o modo foco, retrato e selfie.

No site da Apple, é possível parcelar em até 12 vezes ou obter 10% de desconto à vista.

Demanda

A Méliuz, que atua como parceira de lojas de varejo online, vai oferecer 8% de cashback para seus assinantes (com o Méliuz Prime) na compra do iPhone 16 no site do iPlace, revendedora oficial da Apple no Brasil. Além disso, a companhia vai oferecer um cupom de 15% de desconto no iPlace.

O próprio iPlace, com 130 lojas, oferecerá ainda, em parceria com empresas como Claro, TIM e bancos como o Bradesco, descontos que podem chegar a R$ 3 mil e parcelas a partir de R$ 119, considerando ainda o programa de troca de aparelhos antigos.

“O modelo Pro Max continua sendo o mais procurado entre nossos clientes. Além das condições que iPlace oferece, também teremos o preço promocional de 10% de desconto nesse lançamento”, comenta Andrei Seger, vice-presidente do Grupo Herval, conglomerado dono da iPlace.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-lanca-nesta-sexta-seu-novo-iphone-16-no-brasil-veja-ofertas-e-funcoes/

Apple lança nesta sexta seu novo iPhone 16 no Brasil; veja ofertas e funções

2024-09-26