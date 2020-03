Acontece Lançamento do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Na terça-feira (17) acontece a apresentação oficial do evento que vai discutir a sustentabilidade do turismo. A happy hour de lançamento da terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos será realizado no Laghetto Alpenhaus – Av. Borges de Medeiros, 4206 – a partir das 17h e contará com a participação da Comissão Organizadora, autoridades, imprensa e formadores de opinião.

Buscando deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, o evento está agendado para acontecer de 14 a 16 de maio de 2020 no Expogramado.

Direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores e também aos estudantes de turismo, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos contará com o suporte acadêmico da Universidade Feevale a partir desta sua terceira edição.

Entre os palestrantes confirmados, destaque para o jornalista, apresentador e colunista político, Alexandre Garcia; o Presidente da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas), Eduardo Sanovicz; do secretário de turismo do Ceará, Arialdo Pinho; do Ex-Prefeito de Águeda (POR) e Secretário da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins – ABIMOTA, Gil Nadais; do Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Claudio Tinoco Melo de Oliveira e do biólogo, economista, apresentador de televisão e embaixador do ecoturismo brasileiro pela Embratur, Richard Rasmussen.

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com o apoio da Prefeitura de Gramado e da Câmara de Vereadores de Gramado. Mais informações e ingressos (em preço promocional no segundo lote: www.forumgramado.com.br.

