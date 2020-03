Acontece Curso para Cuidador de Idosos está com inscrições abertas pela Fundatec

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Aulas iniciam em maio e a carga horária é de 76h Foto: Banco de Dados/O sul Foto: Banco de Dados/O sul

A Escola Profissional Fundatec realiza, de 19 de maio a 23 de julho, o curso de aperfeiçoamento em Cuidador de Idosos. As aulas ocorrem nas terças e quintas-feiras das 8h30 às 12h na sede da Fundatec (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre. As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis pelo site sympla.com.br/fundatec, por lotes. Mais informações podem ser obtidas pelo (51)3320.1059 ou e-mail comercial@fundatec.org.br.

O curso de aperfeiçoamento em Cuidador de Idosos é direcionado para todos os interessados em adquirir conhecimentos sobre como cuidar de idosos em domicílio, clínicas, instituições e hospitais. Para se inscrever é necessário ter pelo menos 18 anos e Ensino Fundamental Completo. Com aulas teóricas e práticas ministrada por uma equipe multidisciplinar em saúde, a formação visa desenvolver conhecimentos relacionados à saúde de pessoas idosas, ao processo de envelhecimento normal e as situações que permeiam o envelhecer. Ao final do curso, os participantes serão capazes de identificar as necessidades e expectativas dos idosos, prestando assistência de forma a contribuir com a qualidade de vida desses indivíduos e estarão aptos a ingressarem no mercado de trabalho no papel de cuidadores de idosos.

