Últimas Lançamentos irregulares de esgoto e acessibilidade são fiscalizados no litoral

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Lançamento de esgoto no mar também foi verificado em Tramandaí. Foto: Divulgação/MPRS Lançamento de esgoto no mar também foi verificado em Tramandaí. (Foto: Divulgação/MPRS) Foto: Divulgação/MPRS

Dentro da programação de ações do MP (Ministério Público )no Litoral Norte gaúcho, foram realizadas fiscalizações de irregularidades no esgoto pluvial de Tramandaí, nesta quinta-feira (20) e Torres, na quarta-feira (19). Em Tramandaí, veranistas foram até o ônibus do MP, estacionado na avenida Beira-Mar, para informar sobre problemas em uma rua. A equipe de vistorias foi até o local e, ao se deparar com o vazamento, fez contato com a Corsan, que encaminhou um caminhão limpa-fossa e procedeu à limpeza durante a tarde. Outros pontos também foram analisados, mas não foram constatados problemas.

Também foram feitas vistorias relacionadas à acessibilidade a cegos e cadeirantes na orla das duas praias. Serão abertos inquéritos civis sobre as irregularidades apontadas em que as Promotorias de Justiça de Tramandaí e de Torres vão acompanhar os problemas encontrados até que sejam totalmente resolvidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Últimas

Deixe seu comentário