Polícia Mãe de atirador também responderá por triplo homicídio na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Local aproximado do crime ocorrido em 26 de janeiro deste ano. Foto: Google Inc Local aproximado do crime ocorrido em 26 de janeiro deste ano. (Foto: Google Inc) Foto: Google Inc

A juíza Eda Salete Zanatta de Miranda, em substituição da 1ª Vara do Júri da Capital, recebeu a denúncia do Ministério Público em relação à mãe do motorista acusado de matar três membros da mesma família em uma briga de trânsito na zona sul de Porto Alegre. Agora, mãe e filho passam oficialmente a responder criminalmente pelo triplo homicídio.

Na decisão, a magistrada negou o pedido de liberdade provisória de Dionatha. Quanto à mãe, negou o pedido de prisão preventiva por entender que não estão preenchidos os requisitos previstos na legislação penal (art. 312 CPC), aplicando medidas cautelares: não se afastar da Região Metropolitana sem autorização do juiz, comparecer em cartório, manter endereço atualizado.

Assim, os réus serão citados podendo apresentar – no prazo de 10 dias – arrolamento de testemunhas. Após, será seguido o rito processual de audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

Atualmente, o processo encontra-se no gabinete da magistrada, que irá prestar informações ao Habeas Corpus impetrado junto ao TJRS, pela defesa. O processo não tramita mais em Segredo de Justiça, podendo ser acessado no sistema do site do TJRS.

Relembre

O crime ocorreu na tarde do dia 26 de janeiro, em uma briga de trânsito, na Estrada do Varejão, no bairro Lami, Zona Sul de Porto Alegre. O réu estaria irritado por ter tido o carro avariado e teria perseguido a família.

Fabiana da Silveira Innocente Silva (44 anos), seu esposo, Rafael Zanetti Silva (46 anos) e o filho do casal, Gabriel da Silveira Innocente Silva (20 anos) desceram do carro, assim como Dionatha e sua mãe. Segundo a denúncia, em meio à discussão, Dionatha atirou, matando o casal e o filho mais velho. Os pais morreram na hora e o filho chegou a ser atendido no Hospital Pronto Socorro, no entanto, não resistiu e também faleceu.

A namorada de Gabriel e o filho menor de idade do casal – que permaneceram dentro do carro – testemunharam a cena do crime. Após, Dionatha e sua mãe fugiram do local.

