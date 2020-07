Futebol Lance de Craque supera marca de R$ 3 milhões em doações para instituições beneficentes

2 de julho de 2020

Evento chegou a sua sexta edição em 2019 Foto: (Divulgação/Lance de Craque) Foto: (Divulgação/Lance de Craque)

A sexta edição do Lance de Craque, evento beneficente promovido pelo meia do Inter D’Alessandro, entregou mais de R$ 400 mil para quatro instituições de caridade, que atendem jovens em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre. Os números da partida realizada em dezembro de 2019 foram apresentados nesta quarta-feira. Ao todo,

A auditoria realizada pela Fundação La Salle apontou para uma renda bruta foi de R$ 316.780,00. Com o desconto de R$ 124.653,70, referente às despesas de operação do estádio, o valor líquido ficou em R$ 192.126,30. O grupo Zaffari, patrocinador máster desde a primeira edição, e a Rede Panvel doaram R$ 250.000,00 através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Funcriança.

Em função da pandemia mundial que vem causando grandes prejuízos a quase todos os setores da sociedade e da economia, foi preciso realizar um realinhamento nos critérios de repasse do valor doado às instituições, de modo que todas fossem atendidas em suas atuais necessidades. Em 2019, as beneficiadas foram: Associação Cristã de Moços (ACM), Centro de Educação Profissional Calábria, Associação Beneficente Santa Zita de Lucca e Associação Sol Maior.

Desde 2014, o Lance de Craque já arrecadou e distribuiu R$ 3.077.567,77 a 31 instituições beneficentes. Os públicos nas edições somam 118.474 torcedores, o que representa mais de dois estádios Beira-Rio lotados (50.848 é a capacidade atual).

