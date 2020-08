O Lar Fraterno de Cubatão (SP) está promovendo a ‘semana do abraço’ para os idosos que vivem no local. Para isso, funcionários confeccionaram ‘armaduras’ de plástico moldadas para adultos, crianças e cadeirantes, permitindo que as pessoas amparadas no equipamento possam abraçar familiares, amigos e até mesmo pessoas com quem convivem diariamente.

O projeto foi proposto por Edinho de Freitas, presidente licenciado do Lar Fraterno. A instituição não tem fins lucrativos e atua desde 1981 no município. Segundo a coordenadora do local, que prefere não se identificar, a iniciativa foi promovida para que fosse possível “quebrar a barreira imposta pela pandemia da Covid-19”.

“Desde março, a entidade está fechada para preservar esses idosos, e com isso nenhum deles foi infectado pelo vírus. Mas, a saudade da família e amigos estava grande, então, foi feita essa ação. E até nós, que trabalhamos lá, também não podemos abraçá-los, então, foi uma oportunidade para todos. Só é obrigatório ir de máscara”, explica.

De acordo com a coordenadora, a pedagoga Adriene e a fisioterapeuta Celena, que trabalham no lar, confeccionaram com um plástico grosso e transparente um tipo de ‘armadura’, para evitar a contaminação pela doença. A pessoa encaixa os braços e, sem ter contato físico direto com o idoso, consegue abraçá-lo.

“Fizemos três tipos, um para a pessoa alta poder abraçar por fora, outro com adaptação para cadeirante o terceiro para crianças, pensando nos netos que quiserem abraçar seus avós”, explica.

A ação começou no dia 27 de agosto e será estendida até 3 de setembro. Ocorre das 15h às 17h, na Avenida Joaquim Miguel Couto, no bairro Vila Paulista. Não só familiares e amigos dos idosos podem participar, também podem aderir à ‘semana do abraço’ todas as pessoas que se interessarem.

“Os idosos ficaram emocionados, um deles até chorou de felicidade, porque sempre tivemos o hábito de abraçá-los e beijá-los, e com a pandemia, tivemos que parar com esse afeto físico. Então, para todos nós, foi um momento muito emocionante”, diz a coordenadora do lar.

Os idosos ainda produziram uma flor de fuxico como lembrança para quem for abraçá-los. O projeto foi postado pelo Lar Fraterno nas redes sociais e emocionou internautas, sendo elogiado e compartilhada por diversas pessoas e páginas regionais. Para manter o amparo às pessoas da Terceira Idade, a instituição destaca que aceita doações, e o contato pode ser feito por meio de suas redes sociais.