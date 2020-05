Celebridades Larissa Manoela atinge a marca de 32 milhões de seguidores e se surpreende: “Obrigada”

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz fez questão de fazer um agradecimento especial aos seus fãs Foto: Reprodução/Instagram Atriz fez questão de fazer um agradecimento especial aos seus fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela não está para brincadeira! A musa atingiu a marca de 32 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e fez questão de fazer um agradecimento especial aos seus fãs.

“É isso mesmo produção?? 32 MILHÕES. Esse vídeo define bem a minha reação. Eu recebo todo esse carinho e ele me preenche de uma forma muito especial! Obrigada por estarem aqui. Eu seguirei, por vocês e pra vocês”, declarou na legenda da postagem.

Diversos internautas ficaram admirados com a publicação da artista e resolveram se manifestar nos comentários: “Uauuu. Parabéns bebê”, “Merece o mundo”, “Gente, mas foi ontem a foro de 31 milhões!!! Que isso novinhaa? É muito sucessoooo! Saudade girl! Brilha”, destacaram.

E as mensagens não pararam por aí: “Arrasou, coisa linda!!”, “Estrela nossa”, “Essas pessoas tenho certeza que se inspiraram em você, você é uma grande inspiração para nós! Eu tenho muito orgulho de ti. Tu merece tanto!”, “Meu orgulho”, “Parabéns meu amor! Você merece isso e muito mais”, afirmaram.

Até Thais Fersoza deixou um recado especial para a atriz: “Você merece sua maravilhosa! A gente te AMA!!!!!!!!!!!!”, escreveu a esposa do sertanejo Michel Teló. Vale lembrar que recentemente a estrela deu o que falar ao reproduzir uma cena icônica da novela “Carrossel”, do SBT, com seu amigo Jean Paulo Campos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades