O amor está no ar! Thales Bretas usou as suas redes sociais, no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, neste domingo (17), para fazer uma linda declaração ao seu marido, o ator Paulo Gustavo. Vale lembrar que os dois são pais de Gael e Romeu.

Com diversas fotos, de diversos momentos ao lado do marido, Thales disse que o artista deu a ele tudo que sempre sonhou. Além disso, ele rasgou elogios ao amado.

“Ele me deu tudo que mais sonhei!! Uma família cheia! Um amor da vida!! Um companheiro leal, amigo, carinhoso, cuidadoso… um ídolo! Um pai maravilhoso pros meus filhos… um filho amoroso pros pais… um parceiro pro que der e vier nessa vida!!!”, escreveu.

“E que bom que nos permitimos viver isso, esse amor que antes poderia ser tido como impossível, descabido, absurdo… e hoje tem finalmente se tornado natural, verdadeiro, construtivo… Enfrentei algumas dificuldades pra poder vivê-lo, mas muitas recompensas!”, completou.

Em seguida, ele finalizou: “Não vale a pena desistir de viver um amor, por mais difícil que seja, e ensinar ao mundo que o caminho do amor vence barreiras!!! Obrigado @paulogustavo31 por ser tanto na minha vida! te amo!!!”

