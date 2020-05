Celebridades Marcella Rica encanta a internet ao se declarar para Vitória Strada: “O mundo tá precisando de amor”

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Marcella Rica (E) surge coladinha com Vitória Strada e faz declaração emocionante para a namorada Foto: Reprodução/Instagram Marcella Rica (E) surge coladinha com Vitória Strada e faz declaração emocionante para a namorada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marcella Rica fez uma linda homenagem para Vitória Strada! Neste domingo (17), no Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, a produtora homenageou a atriz. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um clique, em preto e branco, em que aparece coladinha com a amada.

“Você ta aqui do meu lado e eu só consigo pensar o quão grata eu sou pela nossa parceria nesses tempos tão difíceis. E em todos os tempos. Você vai ficar braba porque eu postei essa foto com as duas amassadas de sono e sem conseguir abrir os olhos no sol, mas é que esse seu sorriso aí ilumina tudo, sabe. Não dá pra esconder no rolo de câmera só pra mim”, começou escrevendo.

“É de viver de amor. E o mundo ta precisando de amor. E desse sorriso também, que faz o meu girar melhor e mais esperançoso todos os dias. Ps. acorda logo, que eu ja to com saudade de passear pela casa com você”, escreveu Marcella na legenda.

