Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

No Instagram, a atriz Larissa, de 19 anos, apareceu com os cabelos pintados de laranja e rosa. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela arrumou um jeito de passar o tédio e mudou o visual em meio a quarentena por causa do novo coronavírus (Covid-19). No Instagram, a atriz de 19 anos apareceu com os cabelos pintados de laranja e rosa em clique compartilhado nesta sexta-feira (17).

“Quarentena dia: (sei lá pediu as contas)”, escreveu a artista na legenda. “Achei tinta spray colorida temporária pro cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado tá aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma nessa quarentena”, completou.

Os fãs aprovaram as novas madeixas e deixaram uma sequência de elogios. “Eu amei”, disse uma. “Um pouco de loucura faz bem”, opinou outro. “Está perfeita”, acrescentou mais uma.

Em vídeo no Instagram Stories, Larissa mostrou o resultado e disse: “Quarentena dia cinco mil, eu enlouqueci”, e completou na imagem: “Rindo de nervoso”.

