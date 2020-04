Celebridades Nati Casassola relembra foto de biquíni na praia e ostenta corpão: “Linda e sexy”

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Nati Casassola aproveitou a tarde desta sexta-feira para tirar o fôlego do fãs com mais um de seus cliques. Foto: Reprodução/Instagram

Acostumada a compartilhar fotos sensuais, Nati Casassola aproveitou a tarde desta sexta-feira (17) para tirar o fôlego do fãs com mais um de seus cliques. No Instagram, a modelo e ex-participante do Big Brother Brasil exibiu o corpo sarado ao posar de biquíni na praia.

Nos comentários, a loira colecionou uma série de elogios. “Que mulher sensacional”, exaltou um. “Linda e muito sexy”, afirmou outro. Maravilhosa”, acrescentou um terceiro.

Nati participou do BBB 8 e da 13ª edição do reality. Na primeira vez, a ex-sister conquistou o 3° lugar. Já na próxima, a loira foi eliminada antes da grande final e acabou deixando a casa com 66,39% dos votos. A saída dela formou a final entre Nasser Rodrigues, Andressa Ganacin e Fernanda Keulla, que venceu a edição do reality show.

